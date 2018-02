V Macerati izgredi skrajnih desničarjev z mestnimi redarji

Rim, 9. februarja - V Macerati v osrednji Italiji je v četrtek zvečer prišlo do izgredov med skrajnimi desničarji in mestnimi redarji. Redarji so skušali preprečiti srečanje skrajnih levičarjev z desnimi protestniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mesto je bilo minulo soboto sicer prizorišče strelskega napada z rasističnim ozadjem.