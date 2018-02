Avstralski olimpijec Bannister umrl pri 33 letih

Sydney, 9. februarja - Prvak iger Commonwealtha v metu kopja in dvakratni avstralski olimpijec Jarrod Bannister je umrl v starosti 33 let, je sporočila avstralska atletska zveza. Bannisetr je sicer živel in treniral na Nizozemskem, kjer je v četrtek tudi umrl. Lokalni mediji poročajo, da v primeru njegove smrti ne gre za nobene sumljive okoliščine.