Egipt s protiteroristično operacijo na Sinaju in v delti Nila

Kairo, 9. februarja - Egiptovske varnostne sile so danes začele veliko protiteroristično operacijo na območju Sinaja in delte Nila. Kot je po televiziji potrdil tiskovni predstavnik egiptovske vojske, nameravata vojska in policija odločno ukrepati proti terorističnim in kriminalnim skupinam na polotoku Sinaj in v drugih predelih države.