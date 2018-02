Delo: Žrtve krščanskodemokratske prvakinje Angele Merkel (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Nemška krščanskodemokratska prvakinja Angela Merkel je za svojo četrto vlado in tretjo koalicijo s socialdemokrati žrtvovala toliko, da nekateri krščanski demokrati vidijo konec CDU kot ljudske stranke. Ni imela veliko izbire, saj so ji po propadu pogajanj z liberalci in zelenimi za partnerje ostali le socialdemokrati, v Delu piše Barbara Kramžar.