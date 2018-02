Na Dunaju tradicionalni operni ples in protesti

Dunaj, 9. februarja - Na Dunaju je v četrtek zvečer potekal tradicionalni operni ples, ki velja za enega od najpomembnejših družabnih dogodkov v avstrijski prestolnici. Na plesu so se zbrale številne znane osebnosti iz avstrijske politike, gospodarstva in kulture. Posebna gostja je bila ameriška igralka Melanie Griffith. Ples so spremljali mirni protesti.