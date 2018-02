Hokejisti Tampe zanesljivo do nove zmage

Tampa, 9. februarja - Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL tokrat v domači dvorani Vancouver Canucks in slavili zmago s 5:2. Pri vodilni ekipi vzhodne konference je Nikita Kučerov zadel prvič po 11 tekmah, to je bil zanj 28. gol to sezono, vratar Andrej Vasilevskij pa je za svojo 32., skupno pa 37. zmago Tampe zbral 27 obramb.