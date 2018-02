Ameriška vlada ponovno začasno brez denarja, tokrat zaradi republikanca

Washington, 9. februarja - Ameriškemu kongresu v četrtek do polnoči ni uspelo potrditi predloga zakona o nadaljevanju proračunskega financiranja za agencije zvezne vlade, ki se je tako po januarju že drugič zaprla. Januarja so financiranje blokirali demokrati zaradi priseljencev, tokrat je to uspelo republikanskemu senatorju zaradi nasprotovanja povečanju porabe.