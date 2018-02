Boston Celtics po podaljšku do zmage nad Washingtonom

Washington, 9. februarja - Košarkarji Boston Celtics, vodilne ekipe vzhodne konference v severnoameriški ligi NBA, so tokrat gostovali v Washingtonu. Šele podaljšek je odločil zmagovalca obračuna proti Wizards; s 110:104 so se zmage, s katero so zadržali prvo mesto na vzhodu, veselili Kelti.