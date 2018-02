Cas: 47 Rusov izgubilo bitko za nastop v Pyeongchangu

Pyeongchang, 9. februarja - Tako imenovano hitro mednarodno športno razsodišče (Cas) na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu je v primeru 45 ruskih športnikov in dveh trenerjev, ki so želeli nastopiti v Južni Koreji, potrdilo odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). To pomeni, da so Rusi izgubili pritožbo na Cas in na teh ZOI ne bodo nastopili.