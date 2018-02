Newyorške borze končale v rdečem

New York, 8. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje ponovno zaključile v rdečem. Po več dneh nestanovitnega trgovanja so investitorji na robu. Trg pa vleče navzdol tudi skrb zaradi morebitnega ponovnega zvišanja obrestnih mer. Indeks Dow Jones je danes izgubil več kot 1000 točk. S&P 500 pa je izgubil 100,58 točke, kar je največ v zadnjih šestih letih.