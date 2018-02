Odpoklic tortilja čipsa Trafo

Ljubljana, 8. februarja - Podjetje Ekošara je iz prodaje odpoklicalo tortilja čips proizvajalca Trafo, FZ Organic Food. Izdelek v 75- in 200-gramski embalaži prodajajo v trgovini Ekošara. Živilo so odpoklicali, ker so ugotovili prisotnost glutena, čeprav to ni navedeno na deklaraciji izdelka, so sporočili s podjetja Ekošara.

Odpoklicani so izdelki z naslednjimi serijskimi številkami in roki uporabe: Trafo koruzni čips Chili 75 gramov in rokom uporabe 28. 7. 2018 in 29. 7. 2018, Trafo koruzni čips Chili 200 gramov z rokom uporabe 29. 7. 2018, Trafo koruzni čips 75 gramov z rokom uporabe 11. 8. 2018 in 12. 8. 2018, Trafo koruzni čips 200 gramov z rokom uporabe 11. 8. 2018 in 12. 8. 2018 ter Trafo koruzni čips 75 gramov z rokom uporabe 29. 7. 2018, so sporočili s podjetja Ekošara.

Potrošnikom s celiakijo oz. takim, ki so preobčutljivi na pšenico, svetujejo, naj živila ne zaužijejo. Za vračilo izdelka pa naj se obrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino. Za vse ostale potrošnike je živilo varno in ne predstavlja tveganja, so še navedli.