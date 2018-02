Za Pyeongchangom prvi dan tekmovanj

Pyeongchang, 8. februarja - Pred petkovim uradnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu so danes stekla prva tekmovanja. Izmed Slovencev so nastopili smučarski skakalci, ki so opravili kvalifikacije pred sobotno tekmo, smukači in smučarske skakalke pa so imeli prve treninge. Hokejisti so uspešno opravili zadnji test pred začetkom iger.