Na Krvavcu slavila Taylorjeva in Matter

Krvavec, 8. februarja - Po sredini odpovedi sprinta zaradi slabega vremena sta na današnji tekmi v paralelnem sprintu za svetovni pokal v telemark smučanju na Krvavcu slavila Švicar Stefan Matter in Britanka Jasmin Taylor. Slovenske tekmovalke in tekmovalci niso posegli po zvezdah, od tekmovanja so se poslovili po prvih izločilnih bojih.