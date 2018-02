Sofija, 8. februarja - Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je izpadel v drugem krogu turnirja v Sofiji. S 6:2 in 6:2 ga je po uri in šestih minutah izločil 27-letni Romun Marius Copil. Meter in 93 centimetrov visoki Romun je ta čas 99. na svetovni lestvici.