Nekdanjo bangladeško premierko obsodili na pet let zapora

Daka, 8. februarja - Sodišče v Bangladešu je danes dvakratno nekdanjo bangladeško premierko Khaledo Zia obsodilo na pet let zapora zaradi poneverjanja denarja, namenjenega sirotišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pet soobtožencev je bilo obsojenih na deset let zapora. Ob robu sojenja so izbruhnili tudi spopadi med policijo in podporniki opozicije.