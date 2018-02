Četrtletna izguba Tesle manjša od pričakovanj

New York, 8. februarja - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v zadnjem četrtletju lanskega leta ustvaril izgubo, ki je bila veliko večja kot leto dni pred tem, vendar pa manjša od pričakovanj analitikov Wall Streeta. Vlagatelji so to in optimizem glede proizvodnje v letošnjem letu nagradili z rastjo vrednosti Teslinih delnic.