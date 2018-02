Nemčija le dobila okvir za novo vlado, ki pa lahko še pade

piše Jasna Vrečko

Berlin, 7. februarja - Nemška konservativna unija CDU in CSU in socialdemokrati so danes le dosegli dogovor o oblikovanju nove velike koalicije. V zameno za že četrti mandat na čelu vlade je v pogajanjih popustila predvsem Angela Merkel, ki je SPD prepustila vodenje finančnega in zunanjega ministrstva. Slednje se nasmiha Martinu Schulzu, ki pa se poslavlja z vrha SPD.