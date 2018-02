Osnovnošolci se bodo preizkusili v tekmovanju s papirnatimi letalci

Ljubljana, 10. februarja - V Ljubljani bodo danes devetič pripravili tekmovanje v letenju s papirnatimi letalci in modeli drsalcev. Tekmovanja s papirnatimi letalci se lahko udeležijo osnovnošolci, z modeli drsalcev pa lahko tekmujejo tudi starejši. Tekmovanje bo v stavbi Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.