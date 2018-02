Evropske borze v zelenem, nafta cenejša, tudi evro s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 7. februarja - Po turbulentnem začetku tedna so si tečaji na evropskih borzah danes nekoliko opomogli. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so osrednji indeksi uspeli pridobiti okoli dve tretjine vrednosti, ki so jo izgubili v torkovem trgovanju. Cene nafte so se danes znižale, prav tako je padla vrednost evra.