Odpoklic koruznega čipsa Marque repere Bio Village - Tortillas Chips Nature

Ljubljana, 7. februarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala koruzni tortilja čips Marque repere Bio Village - Tortillas Chips Nature dobavitelja Scamark. Izdelek v 150 gramskem pakiranju prodajajo v trgovini E Leclerc. Živilo so odpoklicali, ker so ugotovili prisotnost glutena, čeprav to ni navedeno na deklaraciji izdelka.