Doslej v Slovenijo iz Italije premestili 72, iz Grčije pa 172 oseb

Ljubljana, 7. februarja - Vlada se je danes seznanila s tretjim vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve oseb iz tretjih držav. Doslej so iz Italije v Slovenijo premestili 72 oseb, iz Grčije pa 172 oseb, je zapisano v sporočilu po seji vlade.