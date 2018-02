Hrvaški časniki opozarjajo na sistematične pritiske iz SDP

Zagreb, 7. februarja - Hrvaški časniki Glas Istre, Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija in Večernji list so danes opozorili predsedstvo največje opozicijske stranke SDP, da so bili v zadnjih dveh mesecih izpostavljeni sistematičnemu pritisku iz vrst socialdemokratov. Izpostavljajo, da so jih iz SDP zasuli z demantiji in zahtevami za popravke, a brez argumentov.