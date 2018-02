Ministrstvo: Ne omejujemo pravice do stavke

Ljubljana, 7. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport odločno zavračajo trditve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) o kršitvi pravice do stavke. "Z okrožnico, ki jo je ministrstvo poslalo vzgojno-izobraževalnim ustanovam, v ničemer ne omejujemo zaposlenim pravice do stavke," so zapisali v sporočilu za javnost.