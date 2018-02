Ljubljana, 7. februarja - Zvečer in ponoči bo oblačno. Predvsem v južni in vzhodni ter deloma osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.