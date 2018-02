Sviz od ministrstva zahteva umik okrožnice o delu v času stavke

Ljubljana, 7. februarja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) ostro protestira zoper vsebino okrožnice šolskega ministrstva, v kateri je to navedlo priporočen seznam del in nalog v času sredine splošne stavke za področje vzgoje in izobraževanja. Med drugim so poudarili, da šole in vrtci v času stavke ne bodo zaprte. V Svizu zahtevajo umik okrožnice.