Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 7. februarja - Delnice indeksa najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP so današnje trgovanje večinoma sklenile z rastjo, indeks pa je v primerjavi s torkom pridobil 1,18 odstotka. Promet je dosegel 721.420 evrov, najprometnejše pa so bile tudi danes delnice Krke, ki so so se ob 268.590 evrov prometa podražile za 1,77 odstotka.