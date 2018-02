Sneg ohromil širše območje Pariza

Pariz, 7. februarja - Po obilnih snežnih padavinah je danes v Parizu in na njegovem širšem območju ohromljen promet. Več kot tisoč ljudi je moralo noč preživeti v zasilnih nastanitvenih centrih ali na postajah, saj so bili zaradi izrednih razmer na cestah prisiljeni zapustiti svoja vozila. Prestolnico je prekrilo 12 centimetrov snega, dele predmestja pa do 20.