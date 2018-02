Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

Ljubljana, 7. februarja - Vlada je dala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za leto 2018, so sporočili po seji vlade. Prihodki in odhodki zavoda bodo glede na finančni načrt, ki ga je decembra lani potrdil svet zavoda, letos izravnani v znesku dobrih 5,3 milijarde evrov.