Vrh EU in Turčije marca v Bolgariji

Bruselj, 7. februarja - Najvišji predstavniki institucij EU se bodo 26. marca v bolgarski Varni sestali s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. To bo koristna priložnost za razpravo o temah v skupnem interesu, kot so vladavina prava in temeljne svoboščine, so danes povedali v Evropski komisiji. O podrobnostih o odnosih med EU in Turčijo pa niso želeli govoriti.