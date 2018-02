Vlada z novelo zakona poenostavlja postopke za zaposlovanje tujcev

Ljubljana, 7. februarja - Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo poenostavila in skrajšala postopek zaposlovanja tujcev. Gre za pomembno spremembo, ki je nastala na podlagi predloga gospodarstva, je po seji vlade pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Peter Pogačar.