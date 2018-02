V Črešnjevcu odpirajo prenovljeni vrtec

Slovenska Bistrica, 7. februarja - V Črešnjevcu bodo popoldne slovesno odprli obnovljeno enoto vrtca Slovenska Bistrica, ob tem pa nove prostore dobiva tudi tamkajšnja krajevna skupnost. Bistriška občina je za obnovo prostorov, ureditev okolice in nakup potrebne opreme odštela 340.000 evrov, s čimer so vse tri oddelke vrtca in ostale prostore združili pod eno streho.