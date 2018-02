Izdatki države za kulturo v zadnjih letih upadajo

Ljubljana, 7. februarja - Sredstva, ki jih država namenja za kulturo, se v zadnjih letih zmanjšujejo. Med letoma 2010 in 2016 so z okoli 480 milijonov evrov padla na manj kot 400 milijonov evrov, zmanjšal se je tudi njihov delež med vsemi izdatki države. Povečali pa so se izdatki, ki jih za kulturo namenjajo gospodinjstva.