Newyorški Metropolitanski muzej z razstavo korejske umetnosti

New York, 8. februarja - V Metropolitanskem muzeju v New Yorku je na ogled razstava korejske umetnosti, ki se poklanja 20-letnici tamkajšnje galerije korejske umetnosti, sovpada pa tudi z olimpijskimi igrami v Pyeongchangu, ki se slovesno odpirajo v petek. Na nek način tako gradijo most med Severno in Južno Korejo, med prestolnicama Pyongyangom in Seulom.