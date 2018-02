Ministrstvo zagotavlja, da vrtci in šole v času stavke ne bodo zaprti

Ljubljana, 7. februarja - Prihodnjo sredo Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) organizira splošno stavko za področje vzgoje in izobraževanja. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so ob tem poudarili, da kljub temu vrtci in šole v času stavke ne bodo zaprti.