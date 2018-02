EU bi lahko med prehodnim obdobjem Londonu omejila dostop do skupnega trga

Bruselj, 7. februarja - Dogovor o prehodnem obdobju po izstopu Velike Britanije iz EU bi lahko vključeval tudi poseben mehanizem, v skladu s katerim bi Londonu omejili dostop do skupnega evropskega trga, če ne bo spoštoval pravil o prehodnem obdobju, piše v danes objavljenem osnutku tega dogovora. Kritiki v Veliki Britaniji so to označili "neumne grožnje".