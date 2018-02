Na Dunaju 62. operni ples s politično in družbeno smetano ter Melanie Griffith

Dunaj, 8. februarja - Na Dunaju bo nocoj 62. operni ples. Avstrijski politični vrh bosta na plesu zastopala predsednik države Alexander Van der Bellen in kancler Sebastian Kurz, za katerega bo to debut na tem dogodku. Kot posebna gostja bo avstrijsko politično in družbeno smetano razveselila ameriška igralka Melanie Griffith.