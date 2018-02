Orkester Slovenske vojske predstavlja razstavo od ustanovitve do danes

Ljubljana, 7. februarja - Na ministrstvu za obrambo si je od danes mogoče ogledati razstavo Orkester Slovenske vojske od ustanovitve leta 1996 do danes. Razstava v sklopih predstavlja zgodovino, vlogo in delovanje orkestra vse do danes, je za STA pojasnila višja vojaška uslužbenka in vodja produkcije orkestra Maša Bertok Duh.