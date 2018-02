SFC ob Prešernovem dnevu s kratkimi slovenskimi filmi

Ljubljana, 7. februarja - Slovenski filmski center (SFC) se pridružuje praznovanju državnega kulturnega praznika. Na njihovem kanalu Vimeo si je mogoče do 12. februarja ogledati pet kratkih slovenskih filmov. Dva imata v luči Evropskega leta kulturne dediščine starejšo letnico, trije pa so novejšega datuma, so sporočili iz SFC.