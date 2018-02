Ljubljanska borza: SBI TOP raste

Ljubljana, 7. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi danes raste in je 0,76 odstotka nad izhodiščem, navzgor pa ga potiskajo delnice Intereurope, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Krke, ki so vse pridobile več kot odstotek vrednosti. Večjo rast indeksa zavirajo delnice Gorenja, ki so izgubile več kot dva odstotka.