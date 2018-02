Odpoklic koruznega tortilja čipsa Bio Village MR

Ljubljana, 7. februarja - Podjetje E.Leclerc je iz prodaje odpoklicalo koruzni tortilja čips Bio Village MR (150g) zaradi prisotnosti glutena, ki ni naveden na deklaraciji in predstavlja potencialno nevarnost za osebe, alergične in/ali z intoleranco na gluten.

Serijska oznaka izdelka je 3564707115728 01, rok uporabe pa do 27. in 28. maja 2018. Podjetje kupce alergične in/ali z intoleranco na gluten prosi, da izdelka ne uživajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Kupci, ki niso alergični in nimajo intolerance na gluten, izdelek lahko zaužijejo.