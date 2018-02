Ljubljana, 7. februarja - Vodstvo NSi se bo danes srečalo z vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na temo razmer v gospodarstvu in ukrepih za nadaljnji razvoj. Po srečanju bo možnost izjav za medije, in sicer predvidoma ob 14. uri na sedežu NSi na Dvorakovi 11a, so sporočili iz NSi.