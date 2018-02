Pingvini pokvarili Fleuryjevo vrnitev

New York, 7. februarja - Branilci naslova prvakov v severnoameriški hokejski ligi NHL Pittsburgh Penguins so v noči na sredo premagali novince v tekmovanju Vegas Golden Knights s 5:4. V svoje nekdanje mesto se je vrnil dolgoletni vratar pingvinov Marc-Andre Fleury, a moral zapustiti prizorišče sklonjene glave in s petimi goli v svoji mreži.