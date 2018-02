Na Hrvaškem veter in sneg ovirata promet

Zagreb, 7. februarja - Zaradi močnega vetra in snega na Hrvaškem za tovornjake s priklopniki in vlačilce ni odprta nobena cesta med notranjostjo Hrvaške in obalo, je poročal hrvaški avtoklub. Meteorologi napovedujejo novo sneženje v notranjosti države in dež v Dalmaciji. Največ snega je v Gorskem Kotarju, v Delnicah so ga danes namerili 86 centimetrov.