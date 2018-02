Dnevnik: Nova zaporna kazen za enega od obsojenih v aferi z vozniškimi dovoljenji leta 2012

Ljubljana, 7. februarja - Tomaž Uršič, eden od obsojenih v aferi s pod mizo kupljenimi vozniškimi dovoljenji med letoma 2010 in 2012, je priznal krivdo tudi po drugi obtožnici. Na Dobu že prestaja triletno kazen zaradi vpletenosti v zgodbo z vozniškimi dovoljenji, zdaj pa so ga obsodili še po eni obtožnici, ki se nanaša na isto časovno obdobje in enaka kazniva dejanja.