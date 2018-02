Demokracija: Kulturni marksizem (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Ko govorimo o kulturi, pogosto pozabljamo, da je kultura vzorec, ki je nastajal stoletja. Dolgo je bila tradicija merilo, a pred desetletji se je začela kulturna revolucija. To se nam je do nedavnega zdelo nesprejemljivo in nedoumljivo, danes postaja norma. Celotnemu zahodnemu svetu se je zgodil kulturni marksizem, v Demokraciji piše Jože Biščak.