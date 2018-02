Tokijska borza okrevala, ostale azijske borze večinoma s padci

Tokio, 7. februarja - Azijske borze danes niso imele enotne smeri. Medtem ko je tokijska borza danes okrevala in nadoknadila padce iz začetka tedna, sta šanghajska in hongkonška borza znova padali. Vlagatelje na Japonskem so spodbudili dobri poslovni rezultati in okrevanje indeksov na newyorških borzah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.