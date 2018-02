Vojna v Afganistanu stane ZDA 45 milijard dolarjev na leto

Washington, 7. februarja - Visoki predstavniki State Departmenta so v torek pred senatnim odborom za mednarodne odnose potrdili, da je strošek vojne v Afganistanu za ZDA 45 milijard dolarjev na leto, kar je sicer več kot pol manj kot v letih 2010 do 2012, ko so ob udeležbi 100.000 vojakov plačevali več kot 100 milijard dolarjev na leto.