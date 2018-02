Newyorške borze nazaj v zelenem

New York, 6. februarja - Newyorške borze so trgovanje po velikih padcih v ponedeljek danes sklenile v zelenih številkah in pridobile dobršen del izgub minulega dneva. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP borzni analitiki ocenjujejo, da so splošni gospodarski obeti optimistični, a hkrati opozarjajo na nihanje vrednosti tečajev v prihodnosti.