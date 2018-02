Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o današnjem pozivu predsednika Evropske komisije Junckerja k rešitvi spora glede meje med Slovenijo in Hrvaško ter o odzivih slovenskega in hrvaškega političnega vrha. Pisale so še o tem, da so zaposleni v Gorenju zagrozili s stavko zaradi odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe.