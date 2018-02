Dnevnik: Zamrznjeni konflikt dobiva privez na sodiščih (7. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Vladavina prava je kočljivo področje v EU.Da bo izvajanje arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško s kaznimi ribičem pristalo še na nacionalnih sodiščih, čez čas pa tudi z napovedano tožbo Slovenije pred sodiščem EU, kaže na to, kako dvostranske težave in razumevanje prava hitro postanejo večstranski problem, v Dnevniku piše Aleš Gaube.